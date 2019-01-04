Ankaralı iş insanları konkordatoyu konuştu

Panelin açılış konuşmasını yapan ANGİKAD Başkanı Aysu Yavuz, kadın girişimciliği artırmak, aynı zamanda da hem fırsat eşitliği hem de genç kızların eğitimine odaklı projeler yürüten bir dernek olduklarını vurguladı.

YAPACAK ÇOK ŞEY VAR

Yavuz, yurt içi ve yurt dışında çok etkili projeler yaptıklarını hatırlatarak “28 yıllık mesleki tecrübem ile inşaat sektöründen gelen bir kadınım. Mayıs ayında dernek başkanı olduğum zaman, kendi işlerimle dernek işlerini nasıl yürüteceğimi sordular. Sürekli sorunu tartışan tarafta olmayı değil, çözümü üreten taraf olmayı seçmek istiyorum dedim ve bu göreve geldim. Ülkemiz çok güzel, bu ülkeden gitmek değil kalmak için yapacak çok şeyimiz var” dedi. Piyasa şartlarına göre haciz veya iflas tehdidi altında olunması durumda konkordatonun ortaya çıkabileceğini ifade eden Eroğlu da, iflasa karar verilebilme durumlarını değerlendirdi. Güler ise, konkordato uygulamasında yaşanan sorunları anlattı. Konkordato sürecinde alacaklıların da mağdur olmaması adına yapılması gerekenleri anlatan Güler, yargı sürecinde yaşanabilen ihtimalleri de sıraladı.