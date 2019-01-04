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Ankaralı iş insanları konkordatoyu konuştu

Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) tarafından gerçekleştirilen “Uygulamada Konkordato ve Karşılaşılan Sorunlar” konulu panelde, Ankara iş dünyası bir araya geldi. Panele katılan Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Konkordato Komiseri Av. Dr. Orhan Eroğlu ile Yeminli Mali Müşavir ve Konkordato Komiseri Haldun Güler merak edilenleri anlattı.

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Panelin açılış konuşmasını yapan ANGİKAD Başkanı Aysu Yavuz, kadın girişimciliği artırmak, aynı zamanda da hem fırsat eşitliği hem de genç kızların eğitimine odaklı projeler yürüten bir dernek olduklarını vurguladı. 

YAPACAK ÇOK ŞEY VAR 

Yavuz, yurt içi ve yurt dışında çok etkili projeler yaptıklarını hatırlatarak “28 yıllık mesleki tecrübem ile inşaat sektöründen gelen bir kadınım. Mayıs ayında dernek başkanı olduğum zaman, kendi işlerimle dernek işlerini nasıl yürüteceğimi sordular. Sürekli sorunu tartışan tarafta olmayı değil, çözümü üreten taraf olmayı seçmek istiyorum dedim ve bu göreve geldim. Ülkemiz çok güzel, bu ülkeden gitmek değil kalmak için yapacak çok şeyimiz var” dedi. Piyasa şartlarına göre haciz veya iflas tehdidi altında olunması durumda konkordatonun ortaya çıkabileceğini ifade eden Eroğlu da, iflasa karar verilebilme durumlarını değerlendirdi. Güler ise, konkordato uygulamasında yaşanan sorunları anlattı. Konkordato sürecinde alacaklıların da mağdur olmaması adına yapılması gerekenleri anlatan Güler, yargı sürecinde yaşanabilen ihtimalleri de sıraladı. 

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