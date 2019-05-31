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Ankaralı şirketler 500 dev arasında

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda Ankara Sanayi Odası üyesi 39 firma yer aldı. 2017 yılındaki firma sayısını koruyan Ankara, sanayinin Başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

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İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan ve 2018 verileriyle oluşturulan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda, Ankaralı sanayiciler 39 firmayla listedeki yerlerini korudu. Listede 166 sanayi firması olan İstanbul’dan sonra, 6 savunma sanayi şirketinin de yer aldığı Ankara, ikinci şehir unvanını sürdürdü. 

500 dev sanayi arasında yer alan Başkent firmalarının sıralamada da üst sıralara yükselmesi dikkati çekti. Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, daralan piyasa koşullarına rağmen Ankaralı sanayicilerin ilk 500 içindeki sayılarını korumalarından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara’nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini net bir biçimde gösterdiğini vurgulayan Özdebir, “Hem verimlilik hem 4. Sanayi Devrimi anlamında büyük bir dönüşüm içinde olan Ankara, Başkent’in sanayinden, sanayinin Başkenti’ne hedefine adım adım ilerlemektedir” ifadesini kullandı.      

YÜKSEK TEKNOLOJİDE LOKOMOTİF

Ankara'nın sanayinin başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, “İSOnun açıkladığı ilk 500 listesinde yer alan 39 Ankara firması ile göğüslerinin kabardığını söyledi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayinin payının belirgin artış gösterdiğini ve yüzde 5’in üzerine çıktığını belirten Ekinci, “Bu yükseliş savunma ve havacılık sektörlerinden kaynaklanıyor ki, Ankara, her iki sektörde öncü konumundadır” dedi. Ekinci, Ankara’nın geçen yıl elde ettiği başarıyı sürdürdüğünü belirterek, “Ankara, Türkiye’nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üstelik, üretim ve ihracat yapısına baktığımızda da teknolojik düzeyi itibariyle Türkiye ortalamasından farklılaştığını ve yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapısının geliştiğini görmekteyiz” diye konuştu. Ekinci, Ankara’nın üniversiteleri, teknoparkları, araştırma merkezleriyle üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşmasında Türkiye’nin diğer kentlerine göre daha ileride olduğunu vurguladı. 

İŞTE GURUR TABLOSU   

İlk 500 içinde yer alan ASO üyeleri:  ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri, MAN Türkiye, Kazan Soda Elektrik Üretim, ROKETSAN, Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim, Tarım Kredi Yem Sanayi, HAVELSAN FNSS Savunma Sistemleri, Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim, Noksel Çelik Boru, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat, Yayla Agro Gıda Nakliyat Oyak Beton, Mitaş Endüstri, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat, Ortadoğu Rulman, Park Termik Elektrik, Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol, Şa-Ra Enerji İnşaat, Şahinler Metal, Ankara Ofis Yem Gıda ve Makine, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret, Nurol Makina Nuh’un Ankara Makarnası, Votorantim Çimento, Bien Yapı Ürünleri Turizm ve Ticaret, Erkunt Sanayi, ASAŞ Ambalaj Baskı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Elektrik Üretim, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Süt Kurumu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve isminin açıklanmasını istemeyen bir şirket. 

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