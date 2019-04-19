Ankaralı turizmciler yeni rota arayışında

Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya ve Elazığ’ın tanıtımı amacıyla TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesinde Ankara’da hizmet veren 30 turizm acentesinin temsilcilerinden oluşan heyeti ağırladı. Geziye katılan turizmciler, içinde 2 binden fazla fotoğraf makinesi bulunan müze ile 700’ün üzerinde gramofon ve radyoya ev sahipliği yapan müzenin de aralarına yer aldığı 20 müzeyi gezdi. Bünyesinde barındırdığı jeolojik özelliklerle, 28 kilometre uzunluğundaki ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve mağaraların yer aldığı ve bu özellikleriyle Malatya’nın Kapadokya’sı olarak nitelendirilen Levent Vadisi’ni de ziyaret eden Ankaralı turizmciler, bin 400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan Seyir Terası’nda eşsiz manzarayı izleme fırsatı buldu.

SOMUNCUBABA’YA ZİYARET

Heyet, daha sonra Darende İlçesi’ni ziyaret etti. Günpınar Şelalesi’ni gezen ve sonra ilçe merkezini dolaşan turizmciler, burada Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Kudret Havuzu’nu ardından da Battalgazi Kervansaray, Poyraz Konağı ve Arslantepe Höyüğü’nü gezdi. Heyet, Malatya’nın yöresel yemeklerinin ikram edildiği akşam yemeğinde de Malatya Valisi Aydın Babuş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

ELAZIĞ’DA DOĞA VE TARİH KOKUSU

Gezinin Elazığ bölümünde ise Ankaralı turizmciler, bölgenin en önemli tesisi Keban Barajı ile Çırçır Şelalesi ziyaretinin ardından Harput’a geçti. Medeniyetler beşiği Harput’ta, Kale, Ulu Cami, Selahattin Cami, Cimşit Hamamı, Meryem Ana Kilisesi ve Buzluk Mağarası’nı gezen heyet, son gün de Hazarbaba Dağı ve kayak tesisleri ile Hazar Gölü’nü gezdi. Batık şehir üzerinde de tekne gezintisi yapan heyet, son olarak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Ankaralı turizm acentelerinin temsilcileri, Malatya ve Elazığ’ın tarih, kültür, doğa, gastronomi ve doğal zenginlerine hayran kaldıklarını belirterek, bölgeye turizm ziyaretleri düzenleyeceklerini söyledi.

BÖLGEYE TURİST DAVETİ

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ-Malatya turuyla bölge turizmini canlandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Yoğunlu, “Malatya ve Elazığ olarak çok önemli turizm değerlerine sahibiz. Burada ürünlerimiz, inanç değerlerimiz, doğa harikası yerlerimiz gelen misafirler tarafından çok beğenildi” dedi. Yoğunlu, Malatya ve Elazığ’a kültür, doğa ve inanç turizmi turlarının hemen başlatacağını umduklarını söyledi. TÜRSAB Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak da, Malatya ve Elazığ’ın kültür ve inanç turları ve gastronomi turizmi anlamında önemli bir alternatif oluşturabileceğini vurguladı.