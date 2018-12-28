Ankara’nın adayları 1 Ocak’ta açıklanıyor
AK Parti 31 Mart 2019’da yapılacak Yerel Seçimler’de Ankara’nın ilçelerinden göstereceği belediye başkan adaylarını netleştirdi. Adayların isimleri 1 Ocak’ta açıklanacak.
AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından, sıra ilçe adaylarına geldi.
Yoğun talep olan adaylık başvurularını en ince ayrıntılarına kadar inceleyen Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hem diğer illerin hem de Ankara’nın ilçe adayları hakkında günlerce sunum yaptı. Her gün ortalama 7-8 saatleri bulan bu sunumlar sonunda bugüne kadar açıklanmayan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri netleşmiş oldu.
YERİNİ KORUYANLAR VAR
Bazı ilçelerde mevcut başkanlarla devam etmeyi kararlaştıran AK Parti, bazı ilçelerde de yeni adaylarla seçmenin karşısına çıkacak. Metropol ilçeler başta olmak üzere diğer ilçeleri de yeniden kazanmayı hedefleyen AK Parti, seçmenin karşısına çıkacak adayları yeni yılın ilk gününde düzenlenecek olan toplantıyla açıklayacak.
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