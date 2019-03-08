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Ankara’nın arşivi Atılım’da

Atılım Üniversitesi, Başkent ile ilgili bugüne kadar hazırlanan tüm belge ve yapılan çalışmalara, ilgililerin ve vatandaşın kolaylıkla ulaşılabilmesi için, ‘Ankara Dijital Kent Arşivi’ni kurdu.

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Başkent ile ilgili yapılan tüm çalışmaların ve belgelerin birleştirildiği, kentlilik ve tarih bilincinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Ankara Dijital Kent Arşiv (ADKA) Atılım Üniversitesi tarafından hayata geçirildi. Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Direktörü Emre Hasan Akbayrak, ADKA’yı hayata geçirmek için 10 yıl boyunca kentin tarihine dair koleksiyon geliştirdiklerini vurgulayarak, “Ankara ile ilgili çalışmayı yapacak herhangi bir araştırmacının veya bilgi arayan herhangi bir vatandaşın ilk başvuracağı bir portal olarak hizmet veriyoruz. Bu anlamda yaklaşık 10 yıldır koleksiyon geliştiriyoruz. Ankara ile ilgili objeler, belgeler, dokümanlar, kitaplar, dergiler her türlü bilgiyi topluyoruz. Bunu da ‘Ankara Dijital Kent Arşivi’ olarak elektronik ortamda da hizmete sunuyoruz. Ankara’yı anlatan kartpostal, harita, kitap, dergi, makale, tez gibi aklınıza gelebilecek her türlü bilgi dokümanı mevcut. Ankara ile özdeşleşmiş objeler, mesela gazoz şişeleri, tarihi kapı tokmakları gibi kent kültürünü yansıtan her şeyi toplamayı planlıyoruz. Onları dijital ortama yerleştirip oradan kullanıma açmayı planlıyoruz” diye konuştu. 

BAĞIŞLARLA KURULDU

Akbayrak, koleksiyonerlerin de bağışlarıyla ADKA’nın gelişimini desteklerini belirterek “Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile özellikle Gençler Birliği ve Ankaragücü Spor kulüplerinden çok fazla doküman sağladık. Onları da dijital ortamda hizmete sunuyoruz. Onlarla ilgili yapılmış haberler, önceki spor karşılaşmalarının fotoğrafları, videoları ve her türlü bilgiyi, belgeyi koyabiliriz. Bunlar Türkiye için çok güzide spor kulüplerdir. Eski ve köklü spor kulüplerinden de böyle belgeler toplamaya çalışıyoruz” dedi. 

ÜCRET TALEP EDİLMİYOR 

Veri tabanlarının kütüphanecilik açısından son derece önemli kaynaklar olduğunu belirten Emre Hasan Akbayrak, “Biz bütün telif haklarını önde tutarak bütün erişmek isteyen kullanıcılarımıza bu belgeleri herhangi bir ücret talep etmeden sunuyoruz. Önemli olan Ankara ile ilgili kente gönül vermiş insanların bu bilgileri paylaşmasıdır” ifadelerini kullandı.  

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