Ankara’nın kongre turizmi geliştirilecek
Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), çözüm ortağı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Yöre Temsil Kurulu işbirliğiyle kongre otelleri ve kongre acentelerini bir araya getirdi.
Sorunların gündeme geldiği ve çözüm önerilerinin üretildiği toplantının, kongre turizmine katkı sağlanması amaçlandı. ATİD Başkanı Birol Akman, Ankaralı turizmciler olarak herkesin isteğinin Başkent’in turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Akman, “Ankara’nın kongre turizmini geliştirmek hepimizin hedefi” dedi. Akman, kongre acenteleriyle otelcileri bir araya getirmek ve sorunlara çözüm bulmak, bu kapsamda kongre turizmini gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini anlattı. Acenteler ve otelciler arasındaki iletişimi güçlendirmek istediklerini de belirten Akman, bu toplantıların devamının geleceğini vurguladı. Akman, ATİD olarak acenteler ile oteller arasındaki sorunları çözümü kavuşturma noktasında kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını da dile getirdi.
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