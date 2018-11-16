Ankara’nın online marketi Yunus Online

115 şubesi ile Ankara, Aksaray, Amasya, Çorum, Çankırı, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Sakarya, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta hizmet veren Yunus Marketler Zinciri fiziki mağazalarına ek olarak 2016 yılında online satış kanalı olan ‘Yunus Online’ı ‘Ankara’nın Online Marketi’ sloganıyla müşterilerinin hizmetine açmıştı. Günümüzün iş yoğunluğunda alışverişe ayıracak vakti olmayanların yoğunlukla tercih ettiği ‘Yunus Online’, Ankara’da bu hizmeti veren ilk yerel market oldu. 23 yıllık tecrübesini dijitalle birleştiren Yunus Marketler Zinciri artık Ankaralılara bir tık daha yakın. Netten www.yunusonline.com adresinden, mobil uygulamalarıyla cepten ve tabletten ulaşılabilen, ister kapıda nakit ya da kredi kartı ile isterseniz online olarak ödeme yapılabilen Yunus Online, iade garantisi de sunuyor.