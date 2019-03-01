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Ankara’ya adaysınız ama bir projeniz yok

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP’li rakibi Mansur Yavaş’a seslenerek, “Başkent’i yönetmeye adaysanız projelerinizle geleceksiniz” dedi.

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Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı’nın Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan ile birlikte muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı eleştiren Özhaseki, “Ankara’ya neler yapacağını tek tek yazıp, insanların huzurunda bu projeleri konuşmak lazım. CHP’nin adayı ne kadar alınırsa alınsın, bunu söylemeye devam edeceğim. Başkent’i yönetmeye adayıysanız projelerinizle geleceksiniz” dedi. Özhaseki, köyde muhtar adayının bile 6 projesi var, bizim CHP adayının yok ne yazık ki” ifadelerini kullandı. 

NEDEN ADAY OLUYORSUN? 

CHP’li Mansur Yavaş’ın vaat ettiği projeleri mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın hayata geçirdiğini belirten Özhaseki, Ankara’da su faturalarının yüzde 30 düştüğünü hatırlatarak, “Bizim rakibin tüm projeleri bitti mi şimdi? Bitti, o zaman niye aday oluyorsun kardeşim, yapma. Bugün yine bir yerde konuşmuş, Zaten benim projelerimin çoğunu Mustafa Tuna Bey yaptı, Allah razı olsun’ demiş. O zaman niye aday oldun ki kardeşim, işler bitmiş. Yapacağın bir şey de kalmamış” diye konuştu. 

OYLARINDA KAN VAR  

Özhaseki, CHP’yi de eleştirerek, “Bir taraftan İYİ Parti ile görüşürken arka tarafta da millet anlamasın diye HDP ile pazarlık ediliyor. Onlar bizim evlatlarımızın katilleri. Onların oylarında evlatlarımızın kanı var, böyle adamlarla bir araya gelmek dünyanın en yanlış işlerinden biri olur” dedi.

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