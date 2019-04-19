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'Ankara’yı görünür kılalım'

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, doğal ve kültürel zenginliklere sahip Ankara’nın, ulusal ve küresel ölçekte bilinmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi. 

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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) iş birliğinde, Ankara’nın jeolojik miras konusundaki potansiyelini ortaya çıkartmak ve yerel kalkınmanın gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ‘Ankara’nın Jeolojik Mirası ve Jeoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ çalıştayı düzenlendi. 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz çalıştayda yaptığı konuşmada, doğal mirasın sadece göze hitap eden bir doğa olayı olarak görülmesinin doğru olmadığına dikkati çekti. Oğuz, “Evrenin oluşum sürecinde Ankara’nın mirasına ne düşmüşse, neyimiz varsa o bizim doğamız ve bu anlamda Ankara’da korunması gereken doğal miras alanlarımız, biyo sistemimiz var” diye konuştu. 

ÖRNEK OLACAK BİR ŞEHİR 

Ankara’nın, hem ulusal hem de küresel ölçekte görünür kılınması gerektiğini aktaran Oğuz, “Ankara’yı mutlaka görünür kılalım. Ankara, hem coğrafya hem tarihi yönüyle bizim için örnek olacak bir yer. Uluslararası toplumla karşılaştığımızda nereden geldiğimizi sorduklarında ticari başkent ve siyasi başkent diye bizi ikiye ayırıyorlar. İstanbul ticari başkent, Ankara ise siyasi başkent onların gözünde” değerlendirmesinde bulundu. Ankara’nın birçok farklı zenginliğe sahip olduğunun altını çizen Oğuz, “Ankara’dan şu anda Gordion, Hacı Bayram Veli Camii ve ahşap yapılar silsilesinde Arslanhane Camii olmak üzere 3 eser UNESCO’nun geçici miras listesinde. Somut olmayan miraslar bakımından da Ankara zengin, endemik türler olarak da zengin. Mesela, sarıçiğdemler, Ankara çiğdemi adıyla bilinen çiçek, Hitit döneminden beri kültürü olan bir çiçek. Ankara’nın mutlaka somut ya da somut olmayan doğal bir mirası, kültürü var ve bu mirasla kültürü işlemek gerekiyor. Artık bunun zamanıdır diyoruz” dedi. 

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