Anneler tedavide çocuklar kreşte

Türk Kızılayı, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaların çocuklarını bırakabilecekleri, ücretsiz kreş hizmeti verilen, ‘Şefkat Evi’ ismiyle bir oyun alanı açtı. Hastanenin bahçesinde kurulan oyun alanının açılışında konuşan Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser hastalarının çocukları için bir merkez açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altuntaş, “Hastalar tedavi olurken çocuklarını buraya bırakacak. Çocuklar, gelişim uzmanlarının gözetiminde güzel vakit geçirecek” dedi. Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Meriç Yılmaz da hastanede tedavi görenlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirterek, “Bu proje Türk Kızılayı için de bir ilk. Bu tarz projelerin bir arada yürümesi gerekiyor. Hastanenin mutlaka bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor ama sosyal destek anlamında bizim burada olmamız çok önemli” diye konuştu. Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal da konuşmasında hastanedeki hasta yoğunluğuna dikkati çekti. Ünal, “Hastalar burada zor bir süreci yaşıyor. Hele ki şehir dışından gelenler için daha zor bir süreç. Onların çocuklarına böyle bir hizmet vererek sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek için buranın önemli olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.