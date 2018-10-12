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Annelere çocuk bakımı anlatıldı   

İlçe halkının bilgilendirilmesi için yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, bu kez de anneler ve anne adaylarını çocuk bakımı ve sağlığı konularında eğitici bir seminer düzenledi.

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Seminere ilçedeki anneler ve anne adayları yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde görevli uzman çocuk doktorları ve hemşireleri tarafından verilen seminerde katılımcılara çocuk bakımı ve sağlığı konuları anlatıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk semineri veren doktor ve hemşirelere teşekkür ederek, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Ertürk, halkı bilinçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Çocuk bakımı ve sağlığı konularında annelerimiz ve anne adaylarımız bilgilendirildi. Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin talimatları doğrultusunda geleceğimizin ve ülkemizin teminatı olan yavrularımız ve onların değerli anneleri için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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