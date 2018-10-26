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Antik Tiyatro’ya Büyükşehir zırhı  

‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi’ çalışmaları kapsamında ortaya çıkan Antik Roma Tiyatrosu, temizlendikten sonra etrafı tel örgülerle çevrilerek koruma altına alındı. 

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi’ çalışmaları kapsamında Antik Roma Tiyatrosu ortaya çıkarıldı. Son zamanlarda ateş yakılarak ve çevresi kirletilerek zarar verilen Antik Tiyatro’nun etrafı yapılan genel temizliğinin ardından tel örgülerle çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın Başkent’in dev bir meydana kavuşacağını açıkladığı Ulus’ta, alt ve üst yapı çalışmaları sırasında tarihin ve tarihi mekanların korunmasına da azami özen gösteriliyor. 

Ankara Kalesi ve çevresinde hummalı bir restorasyon ve yenileme çalışması sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgenin baştan sona tarihle iç içe görüntüsünün sağlanması adına birçok noktada projeler yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, şimdi de Tarihi Roma Tiyatrosu’ndaki restorasyon proje çalışmalarında son aşamaya geldi. 

İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR 

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi mekanları ortaya çıkarma çalışmaları kapsamında sürdürdüğü restorasyon ile 5 bin kişilik Tarihi Roma Tiyatrosu, ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı’ sınırları içerisinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Demetim Müdürlüğü (KUDEM) yetkilileri, bölgenin ayrıca birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde bulunduğuna dikkati çekerek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalandığını söyledi. Roma Tiyatrosu’nun korunması noktasında önlemleri artırdıklarını belirten yetkililer, “Tarihi yapının restorasyonunun aslına uygun yapılması için başlanan proje çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bu çalışmalar sürerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından Tiyatro’da ateş yakılması, çevresinin kirletilmesi olaylarını sıklıkla yaşıyoruz. Biz de bu duruma karşı bir takım önlemler almak üzere harekete geçtik” dedi. 

TİYATRO’YA GİRİŞLER KISITLANDI 

Büyükşehir Belediyesi’nce Roma Tiyatrosu’nun çevresi tel örgüyle çevrilerek koruma önlemleri artırılırken, proje ve yenileme çalışmaları tamamlanana kadar tarihialana girişler de kısıtlandı. 

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