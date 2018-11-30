Arabaşı yarışı kıran kırana geçti
Yozgat Kuzayca Köyü Kültür Ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, birlik, bütünlük ve yardımlaşma için geleneksel lezzetleri ‘Arabaşı’ yemeğinde bir araya geldi.
Ankara’daki etkinlikte, yemek öncesi düzenlenen Arabaşı hamuru yutma yarışması ise kıran kırana geçti. Yarışta 10 kişi mücadele etti. Arabaşı çorbası ile yarışmacıların önüne konulan Arabaşı hamurunu ilk bitiren Ümit Tosun oldu. Tosun’a, Dernek Başkanı Murat Şen tarafından birincilik ödülü verildi. Daha sonra bütün misafirler Arabaşı çorbası ile birlikte hamurlarını yemenin keyfini yaşarken, bir yandan da sohbet etti. Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Şen, ‘’Birlik ve beraberliğimizi her daim sıkı tutmak için buluştuk. Hemşehrilerimizle büyük kentte yaşasak da bağlarımızı koparmıyoruz. Sık sık etkinlikler düzenleyip bir araya geliyoruz. En sonda geleneksel yemeğimiz olan Arabaşı ile bir araya gelip hem hasret giderdik hem de yarış düzenledik’’’ dedi.
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