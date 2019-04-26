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Arıcılar Ankara’yı markalaştıracak

Ankara Arıcılar Birliği tarafından “Arıcılıkta Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir panel düzenlendi.

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İlk defa gerçekleştirilen Panel’de konuşan Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, Ankara ve Türkiye’nin arıcılık ticaret hacmine yönelik önemli katkılar sağladıklarını kaydederek, “Yürüttüğümüz projelerle Ankara’nın arıcılıkta markalaşması noktasında önemli katkılar sağlıyoruz” dedi. 

ÖNEMLİ KATKI SUNDU 

Arıcılığın koşar adımlarla hızla büyüdüğüne dikkat çeken Solmaz, “Kırsal kesimde aile bütçelerine önemli katkı sağlayan, ayrıca aile ekonomisi için yan ve asıl gelir kaynağı olabilen arıcılığa karşı, vatandaşların ilgisinin giderek büyüdüğünü görüyoruz. Ankara üreticisi ve balını, Türkiye genelinde sektörde öne çıkartmak için tüm gayret ve çaba gösteriyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Birlik ve arıcılar son yıllarda çok önemli adımlar attı. Bundan sonra da el ele vererek, Ankara’da üretilen balın kalitesini yükseltip pazarlamasını en iyi şekilde yapacaklar” ifadelerini kullandı. Solmaz, “Önümüzdeki dönemde arıcılarımızın sorunlarını azaltarak, el birliği ile sektörü daha verimli ve karlı bir yapıya ulaştırmak hedefimizdir. Aynı zamanda Anadolu arısı gibi bölgemize uygun yüksek verimli arı ırkları ve türlerini geliştirmek ve üretmek de amaçlarımız arasında yer almaktadır” diye konuştu. 

 

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