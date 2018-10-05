ASO doğru mesleğe yönlendiriyor   

MEBET testlerinin uygulanmaya başladığı 2007’den bu yana ASO teknik okullarına yönlendirilen bin 500 öğrencinin yüzde 91’inin eğitim gördükleri mesleki alanda çalışmaya başladı. Geliştirilen bu test ile öğrencilerin üç boyutlu uzaysal algısı, alet ve makine kullanma becerisi, aritmetik akıl yürütme ve el becerisi yetenekleri ölçülerek, geliştirilebilecek yetenekleri ve başarılı olabileceği alanlar tespit ediliyor. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bu testler ile gençlerin doğru mesleklere yönlendirilmesinin hem eğitimin başarısını artıracağını hem de kaynak kayıplarının önüne geçileceğini söyledi. Özdebir, Türkiye’nin önemli hedefleri bulunduğuna dikkati çekerek, “Bu hedeflere ulaşabilmenin yolu insan kaynağımızın niteliğini artırmaktan geçiyor. Ankara Sanayi Odası olarak ortaya koyduğumuz bu modelleri, Türkiye’ye örnek olması amacıyla oluşturduk. Türkiye’nin her bölgesinden odalar ve mesleki eğitime gönül verenler lütfen çalışmalarımızı incelesinler” dedi.