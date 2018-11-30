ASO Yönetim Kurulu, Vali Şahin’i ziyaret etti   

Ziyarette ASO ve çalışmalarının yanı sıra kent sanayisi ile ilgili bilgi veren Özdebir, Ankara’nın Türkiye’de yüksek teknolojili üretim yapan en önemli şehri olduğunu vurguladı. Ankara’nın 13 organize sanayi bölgesiyle Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini de anlatan Özdebir, “OSB’ler Türkiye’nin en önemli projelerinden birisidir. Bu projenin en başarılı örnekleri de Ankara’da yer almaktadır. Yapım aşamasında olanlar tamamlandığında Ankara’yı sanayinin de başkenti haline getireceğiz” dedi. ASO’nun mesleki eğitim konusundaki projelerini de Şahin’e aktaran Özdebir, model fabrika ve nükleer küme çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Özdebir, Vali Şahin’i hem ASO Meclis Toplantısı’na hem de OSB’lere davet etti. Vali Vasip Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve daha önce de çeşitli görevler yaptığı Ankara’ya dönmekten mutlu olduğunu söyledi. ASO’nun Ankara’ya önemli katkılar sağladığını belirten Şahin, eğitimle ilgili çalışmaları da takdirle karşıladığını vurguladı. Ankara’daki bazı OSB’lerde mesleki eğitimle ilgili okullar olduğunu da belirten Şahin, tüm OSB’lere meslek okulları kurulması gerektiğinin önemine değindi.