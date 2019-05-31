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Asyalılar’ın sağlıkta tercihi Ankara olacak

Ankara’nın sağlık, kültür ve kongre turizminde önemli bir merkez olması için çalışmalar yürüten Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Başkent’in şifalı suları ve başarılı sağlık uygulamalarıyla dikkatleri çektiğini söyledi.

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Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasından sonra da kentte sağlık turizminde büyük bir potansiyelin oluştuğunu belirten Akman, “Ankara, Asya’nın sağlık turizminde merkezi olabilir” dedi. 

Son yıllarda Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısında ciddi artışlar yaşandığına dikkati çeken Akman, bu durumun Ankara için fırsata çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Çok yüksek segmentte turist potansiyeline sahip Asya ülkelerinin Ankara’ya ilgisini artırmak adına çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirten Akman, Asya’da Başkent’in sağlık turizmine yönelik tanıtımına önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

15 BİN RUS BEKLENİYOR 

Önümüzdeki dönemde sağlık turizmi için Ankara’ya 15 bin Rus turistin gelmesini beklediklerini belirten Birol Akman, Başkent’in Rusya’dan sonra turizmde yönünü Asya’ya çevirmesi gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda yapılacak her çalışma ve projede kendilerine düşen göreve hazır olduklarını belirten Akman, Ankara’yı turizmde de başkent yapmak hedefiyle yola çıktıklarını anlattı. Akman, “ATİD olarak Ankara’yı hak ettiği yere getirmenin peşindeyiz” dedi. 

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