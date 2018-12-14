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Atakule umudun rengine büründü

Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında, Ankara’nın simgelerinden Atakule, farkındalık oluşturmak için umudun rengi olan turuncu ışıklarla süslendi.

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Başkent'in simgelerinden Atakule, kadına yönelik şiddetin engellenmesinde farkındalığın sağlanması için umudun rengi turuncu ışıklarla aydınlatıldı. Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’nın ‘16 günlük aktivizm etkinlikleri’  kapsamında, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Atakule GYO iş birliğince etkinlik düzenlendi. Kadına karşı şiddetin engellenmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Atakule turuncu ışıklarla aydınlatılarak, “#BeniDeDuy” etiketi kuleye yansıtıldı. Atakule AVM içerisinde toplananlar da ellerindeki turuncu renk atkılarla “Beni de duy” sloganı attı.      

FARKLI ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK 

SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Yönelik Uluslararası Mücadele Günü ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü arasında belirlenen 16 günün küresel anlamda aktivizm günü olduğunu söyledi. Kavlak, tüm dünyada yapılan aktivitelerde bu yıl, “Beni de duy” sloganının kullanıldığını belirterek, “Turuncu, 1991 yılından beri BM Genel Sekreterliğinin de desteğiyle umudun ve ışığın simgesi olarak kadına yönelik şiddetin engellenmesi çalışmalarında kullanılan bir renk” diye konuştu.  Asıl amaçlarının kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Kavlak, “Bu yıl biz biraz daha dikkat çekici olmasını istedik. Önümüzdeki yıllarda da kadına karşı şiddetin önlenmesi için farklı etkinlikler yapılacak” dedi.

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