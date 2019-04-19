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Atlantis’te 23 Nisan geleneği değişmiyor

Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 23 Nisan’da yine çocuklar için eğlencenin adresi olacak.

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Açıldığı günden bugüne, küçük ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında animasyon, maskot balon ve kukla şovların yanı sıra düzenlenecek yarışmalarla çocuklar için unutamayacakları bir gün hazırlıyor. 23 Nisan’da saat 13.30’da başlayacak eğlenceli etkinliklere bütün çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.   

 

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