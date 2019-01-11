10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4835
  • 6,289
  • 227.325
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

ATO’dan Erdoğan’a ‘müjde’ teşekkürü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik açıkladığı tedbir ve destekler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Hükümetimizin sağladığı bu destekler hem reel sektörü hem vatandaşları hem de piyasaları rahatlattığı gibi motivasyon da sağlıyor” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Baran, kredi kartı borçlusu vatandaşların borçlarını kapatabilmeleri için 24 ve 60 aylık kredi imkanı sunulduğunu hatırlattı. Bu imkanın tüketiciler için önemine işaret eden Baran, 500 ve üzerinde sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olarak uygulanan sigorta prim desteğinin 5 puana çıkarılmasının da istihdamı olumlu etkileyeceğini dile getirdi. Gürsel Baran, işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar TL’lik kredi kullandırılmasının ve sosyal yardım alanların 150 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimlerinin devlet tarafından karşılanmasının da önemli destekler arasında yer aldığının altını çizdi. 

PİYASALAR NORMALE DÖNÜYOR 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018’in son günlerinde istihdam teşvikleri, elektrik ve doğal gazla ilgili müjdeler verdiğini ve yeni yılın ilk günlerinde bu desteklere yenilerini eklediğini anımsatan Baran, şunları söyledi: “Destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yaşanan finansal saldırıların etkileri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Hükümetimizin sağladığı bu destekler hem reel sektörü hem vatandaşları hem de piyasaları rahatlattığı gibi motivasyon da sağlıyor. Reel sektör olarak biz de ekonomik faaliyetlerimizi üst düzeyde sürdürerek üzerimize düşeni yerine getireceğiz. 2019 yılının Türkiye’nin yeniden güçlü büyüme sağlayarak yola devam edeceği bir yıl olması için hep birlikte çalışacağız.” 

Cami görmüş CHP zihniyeti: ´Haydi Çocuklar Camiye´ etkinliği çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Trabzon AK Parti adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan Trabzon AK Parti adaylarını açıkladı

Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Okyanusların bu özelliği olmasaydı, dünya kavrulurdu

Okyanusların bu özelliği olmasaydı, dünya kavrulurdu

Fransa uyardı: Hemen durdurun

Fransa uyardı: Hemen durdurun

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

'Gelecek hafta devam edecek'

'Gelecek hafta devam edecek'

Pakistan, LY-80 hava savunma sistemini ateşledi

Pakistan, LY-80 hava savunma sistemini ateşledi

CHP'nin cami alerjisi depreşti

CHP'nin cami alerjisi depreşti
 

POPÜLER HABERLER

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA