ATO’dan gençlere girişimcilik aşısı

Üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerine pratik katkı sağlayacak yarışmada seçilecek eser 2019 yılı takvimi olarak duvarları süsleyecek. Yarışmanın konusunu, Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri ekseninde yerli ve milli üretim, üretici-tüketici ve aracı arasındaki değiş-tokuş olgusu ve ticaret oluşturuyor. Takvim Tasarımı Yarışması’na Ankara’daki kamu ve vakıf üniversitelerinin İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü ile Grafik Tasarım alanlarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilecek. Sunulan tasarımların, sosyal medya ve benzeri platformlarda düzenlenen yarışmalar dahil herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş olması gerekiyor.

31 EKİM’DE SONA ERECEK

3 Ekim’de başlayan başvuru süresi 31 Ekim’de sona erecek. Katılımcılar, ıslak imzalı katılım formunu doldurarak Ankara Ticaret Odası Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Müşavirliği’ne elden, kargo veya posta yolu ile gönderebilecek. Katılım formu bulunmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular, katılım formu, öğrenci kimlik fotokopisi veya güncel öğrenci belgesinin orijinali ve şartname ile yapılacak. Yarışma şartnamesi ve katılım formu http://takvimyarismasi.atonet.org.tr adresinden temin edilebilecek. Seçici Kurul, üç akademisyen, sanatçı ve reklamcı ile dört Ankara Ticaret Odası temsilcisinden oluşacak. Yarışmanın sonuçları 7 Kasım’da internet üzerinden duyurulacak.