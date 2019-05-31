AVM’ler bayramda alternatif tatil mekanı

Çelik, ziyaretçilerine alışveriş dışında sunduğu sosyal, kültürel imkanlar ve etkinlikler ile birleştirici etkisinden dolayı milyonlarca kişinin tatil günlerini AVM’lerde aileleriyle birlikte zaman geçirerek değerlendirdiğini dile getirdi. Çelik, “Ramazan Bayramı’nda 5 milyon kişinin deniz tatili için rezervasyon yaptırmasına karşılık geri kalan milyonlarca kişi için düşünüldüğünde AVM’ler tatil günlerinde bir kaçış noktası konumunda bulunuyor. Biz bu kesimi görmezden gelmemeliyiz” dedi, Tahir Çelik, “Hızla büyüyen AVM’ler ülke ekonomisine sağladığı katkılarla artık yaşantımız için vazgeçilmez bir noktada. Bu sebeple AVM’lerin bayramda kapalı olması ziyaretçileri de üzecek” diye konuştu.