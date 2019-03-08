Azerbaycan lezzetleri Yemek Günleri’nde görücüye çıktı

Yemek Günleri’nin açıyı için düzenlenen kokteyle Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in ev sahipliği yaptı. Kokteyle, çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi İbrahim, “Sadece Azerbaycan yemeklerinin tadına bakmayacaksınız, kültürüyle de tanışacaksınız. Azerbaycan’ın kültürünü, yemeğini ve müziğini seveceğinizden hiç şüphem yok. Biz büyükelçilik olarak her zaman sizlere Azerbaycan kültürünü daha fazla tanımanız için yardımcı olacağız” dedi. Kokteylde Azerbaycanlı şefler Mirmovsum Dadashov ve Tural Bayramov tarafından hazırlanan lezzetler konuklara ikram edildi.