Azmin zaferi

Iğdır'da yaşayan Emine ve Yahya Akgün çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Yusuf Akgün, henüz 6 yaşındayken oyun oynamak için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybetti. Yusuf Akgün, daha sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesi tarafından Ankara´da Pursaklar Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi. Akgün, 8 yaşında sınıf arkadaşlarının el hareketlerini izleyerek ve öğretmeninin desteği ile önce ağzıyla yazı yazmaya başladı. Bu kabiliyetini geliştiren Akgün, bir süre sonra resim yapmayı keşfetti. İki kolu olmamasına rağmen ağzıyla resim çizmeye başlayan Yusuf Akgün, üniversite yıllarına kadar kara kalem portre çalışmaları yaptı. Önce Yeşilçam’ın önemli oyuncularından oluşan 60 parçalık bir koleksiyon oluşturan Akgün, sonrasında geçtiğimiz Şubat ayında başladığı çalışma ile Cumhuriyet’in ilanından bugüne kadar görev yapan cumhurbaşkanlarının resmini çizdi.

HIZLI YAZMAYA ÇALIŞTIM

Akgün, “Resim, benim hayatıma kırılan ayağınızın iyileşmesi döneminde bir baston gibi önceleri destek oldu, sonrasında ise parçam haline gelmeye başladı. Yani ağzımla yazı yazmak, çizim yapmak normal bir duruma dönüştü. Mesela öğretmenlerim okul sıralarında benim gözüme bakmasın diye arkadaşlarım gibi hızlı yazmaya çalışırdım. Bunu devam ettire ettire normal bir insan nasıl ellerini kullanabiliyorsa ben de ağzımı kullanmaya ve geliştirmeye başladım” dedi. Yaşamı boyunca sergiler açtığını söyleyen Yusuf Akgün, şunları söyledi. “Benim bir tarz kazanmam gerekiyordu. Biraz daha çıraklıktan ustalığa doğru giderek karakter portreciliğine yönlendim. Bundan önce 60 parçalık Yeşilçam’ın aktör ve aktrislerinden oluşan bir koleksiyondu. Devamında ortaya çıkan portreler Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanları Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayıp Recep Tayyip Erdoğan’a kadar getirdiğim bir koleksiyon çalışmam oldu. Bu çalışmaya geçtiğimiz Şubat ayında başladım, Temmuz ayında tamamladım”

BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM

Ankara Üniversitesi’nde bilim ve toplum çalışmaları üzerinde yüksek lisans yapan 33 yaşındaki Yusuf Akgün, bu koleksiyonla da toplumsal bir katkı sağlamak niyetinde olduğunu söyledi. Çocuk Esirgeme Kurumu´nda büyüdüğünü hatırlatan Akgün, “Devletin desteği ile büyüdüm. Bir şekilde geri dönüş sağlamam lazım. Bu yüzden bu resimleri sergilemek ve bir miras olarak TBMM’ye veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde bulunan Özel Miraslarımız Birimine bağışlamak istiyorum” diye konuştu.