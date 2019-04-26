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Bakırcılığın son ustaları

Ankara'da Cafer Keleş, oğlu Celal Keleş ile birlikte yok olmaya yüz tutan bakırcılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

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Cafer Keleş, mesleğe başladığında Saman Pazarı’nda 40’a yakın kalay ve bakır ustası olduğunu belirterek, “Mesleğimiz sonradan teknolojiye yenik düştü. Çelik rağbet görmeye başladı ama ben hala mesleği ayakta tutmaya çalışan ustalardan biriyim” dedi. Gölbaşı İlçesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Cafer Keleş, ilkokula gittiği yıllarda Altındağ Saman Pazarı’nda bulunan bakır ustalarının yanında çalışmaya başlamış. Mesleği öğrenen Cafer Keleş, 20 yaşında kendi iş yerini kurmuş. Ürettiği ürünlerin satışını yaparak geçimini sağlayan Cafer Keleş, zamanla gelişen teknolojiye direnmiş. Bakırcılığı Gölbaşı Mogan Gölü kıyısında kurulan sanat sokağında sürdüren Cafer Keleş, çok sevdiği mesleğini büyük oğlu Celal Keleş ile yaşatmaya çalışıyor. 

TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ 

Keleş “Çoğu usta mesleği bıraktı. Son nesil benim. O zamanlar bakır, kullanılacak bir maddeydi, en çok kullanılan kap kacaklar bakırdandı. Sonradan çıkan teknolojiye yenik düştü. Çelik rağbet görmeye başladı ama ben hala mesleği ayakta tutmaya çalışan ustalardan bir tanesiyim. Benden sonra da oğlum devam edecek. Bizim mesleğimizin en olmazsa olmazı kalay işidir. Daha sonra işleme yapıyoruz, figürleri kullanıyoruz. Genelde Antep işlemeciliği ve Hitit işlemeciliğinde farklı modellerle bakırları dönüştürüyoruz. Süslemelerde gül ve çiçek desenlerini çok kullanıyoruz ama isteğe göre de tasarımlar yapıyoruz” diye konuştu. Celal Keleş ise 12 yaşından beri babası Cafer Keleş’in yanında mesleği öğrendiğini söyledi. Celal Keleş, “Sanat icra ediyoruz, bu da beni çok mutlu ediyor. İnsanların ilgisi de beni bu konuda motive ediyor. Babamın mesleği olduğu ve sevdiğim için mesleği sürdürebileceğim zamana kadar sürdürmek istiyorum. Bizler de mesleği geliştirerek yaşatmaya çalışacağız” dedi. 

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