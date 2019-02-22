Barajlarda kar bereketi

Kınacı, Şubat ayının 20’nci gününde barajlara gelen su miktarının 96 milyon 642 bin metreküpe ulaştığını Kınacı, “Geçen yıl Şubat’ın tamamında 60 milyon metreküp su gelmişti. Yani bu sene 20 günde geçen yılın tüm ayından daha fazla su gelmiş oldu” dedi. Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarındaki toplam su rezervinin 469 milyon metreküpü geçtiğini belirten Kınacı, geçen yıl aynı tarihlerde su rezervinin 345 milyon metreküp olduğunu hatırlattı. Kurtboğazı Barajı’nın yüzde 74, Çubuk Barajı’nın su rezervinin yüzde 84 dolu olduğunu aktaran Kınacı, “Bu oran oldukça yüksek bir orandır. Kurtboğazı ve Çubuk-2 barajlarını önceki yıllarla karşılaştıracak olursak mevsim itibarıyla olması gerekenden daha fazla su olduğunu söyleyebilirim. Eğer kısa sürede bu barajlarımızdaki suyu kullanmazsak gelecek sularla birlikte barajların dolarak taşması söz konusu olabilir” diye konuştu.