İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3771
  • 6,1252
  • 221.769
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Baran’dan KDV ve ÖTV indirimine teşekkür

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleşen KDV ve ÖTV indirimleri konusunda açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi indirimlerinin devamı konusunda ATO üyelerinin talepleri olduğunu hatırlatan Baran, “KDV ve ÖTV indirimleri yerinde ve zamanında alınmış kararla gerçekleştirildi. Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin indirimlerin devamı konusunda talepleri vardı. Hem tüketiciyi hem de üyelerimizi ilgilendiren indirimlerin uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyorum. Ekonominin çarklarını daha hızlandırmak ve istihdamı artırmak için 2019’da da var gücümüzle çalışacağız” dedi. 

OLUMLU ETKİ OLUŞTURACAK 

Baran, yapılan düzenlemeye tarımda kullanılan römorkların ve motosikletin dahil edilmesinin de önemli olduğunu kaydetti. Yapılan vergi indirimlerinin iç talebi artırarak ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Baran, makro ekonomik dengeler açısından da olumlu etki oluşturacağını ifade etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Çin'den aya ilk ayak izi

Çin'den aya ilk ayak izi

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA