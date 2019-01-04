Baran’dan KDV ve ÖTV indirimine teşekkür

Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi indirimlerinin devamı konusunda ATO üyelerinin talepleri olduğunu hatırlatan Baran, “KDV ve ÖTV indirimleri yerinde ve zamanında alınmış kararla gerçekleştirildi. Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin indirimlerin devamı konusunda talepleri vardı. Hem tüketiciyi hem de üyelerimizi ilgilendiren indirimlerin uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyorum. Ekonominin çarklarını daha hızlandırmak ve istihdamı artırmak için 2019’da da var gücümüzle çalışacağız” dedi.

OLUMLU ETKİ OLUŞTURACAK

Baran, yapılan düzenlemeye tarımda kullanılan römorkların ve motosikletin dahil edilmesinin de önemli olduğunu kaydetti. Yapılan vergi indirimlerinin iç talebi artırarak ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Baran, makro ekonomik dengeler açısından da olumlu etki oluşturacağını ifade etti.