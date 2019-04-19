'Başarıya beraber imza atacağız'

Yoğun çalışma temposunda ziyaretine gelen konuklarla yakından ilgilenen Başkan Köse, “Mamak bizim ortak paydamız. Bu ortak paydayı daha da güzelleştirmek için her kesimin fikirlerini önemsiyor ve değerlendiriyoruz. Bizleri bu önemli göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum. Kapımız herkese açık” dedi.

Mamak’ın her geçen gün daha da gelişip büyüdüğünü ifade eden Köse, “Yapacağımız çalışmaların toplumun her kesimine hitap etmesini istiyoruz. Bunun içinde bu çalışmaları beraber yaparak başarıya imza atmak istiyoruz” diye konuştu.