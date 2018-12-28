BASİAD’da Yücel güven tazeledi

BASİAD Genel Merkezi’nde yapılan 7’nci Olağan Genel Kurul, önceki dönemin faaliyet raporunun sunumuyla başladı. Derneğin sektörde rol model olmasını hedeflediklerini anlatan BASİAD Başkanı Hacı Ali Yücel, 15 ay gibi kısa sürede önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Öncelikli olarak BASİAD’a kurumsal bir kimlik kazandırdıklarını belirten Yücel, aynı zamanda sigortacı gelirini artırıcı projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Ankara Ticaret Odası’nda sigortacıların temsil kabiliyetini artırmayı da başardıklarını dile getiren Yücel, işbirliği protokolleri imzalayarak BASİAD üyelerinin ayrıcalıklardan yararlanmasına imkân sağladıklarını hatırlattı. Yeni dönemde de sektöre ve sigortacılara layık olmak ve bayrağı daha yukarılara taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Yücel, “Finansal sistemde sigortacılığın payının arttırılması konusu sektör için önem arz eden bir konu. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı ekonomi programında yer alan Finansal Regülasyonda Sigorta sektörünün yeniden yapılandırılması konusu da paralel düşündüğümüzü ortaya koydu” ifadelerini kullandı.