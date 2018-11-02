Başkan Akgül halkı dinliyor  

İlçe sakinlerinin ilgi odağı haline gelen parklarda, halkla sohbet eden Akgül, gençler ve çocuklara da özel ilgi gösterdi. Mamak’a kazandırılan her çalışmanın ve hizmetin temelinde vatandaşın ihtiyaç ve görüşlerinin yer aldığını belirten Akgül, “Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızla iletişim halinde olduk. Gerek belediyemizde gerek programlarda, gerekse sokakta, parkta, bahçede buluştu. Vatandaştan kopuk bir başkan başarısız olur. Mamaklı hemşerilerimin talep ve istekleri ile şekillendirdiğimiz yatırım ve çalışmalarımıza onları dinleyerek yön veriyoruz” dedi. Akgül, parklarda yapılan çalışmaları da yakından inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince son düzenlemeleri yapılan parklarda belediye işçileri ile de sohbet eden Akgül, hem parkta dinlenen Mamaklılar’ın ikram ettiği çayı içti. Çalışmalar hakkında halkın görüşünü de alan Akgül, istekleri geri çevirmeyerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.