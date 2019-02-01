Başkan Ercan’dan çarşı pazar ziyareti
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe halkı ve esnafını ziyaret ederek yerel seçime ilişkin görüşlerini dinledi.
AK Parti’den yeniden aday olan Ercan’ın ilk durağı Pazartesi Pazarı’ydı. Vatandaş ve pazar esnafıyla biraraya gelen Ercan’ın daha sonraki durakları ise Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güngörmüşler Konağı ile Hayme Ana Hanımlar Konağı oldu. Başkan Ercan, gönül belediyeciliği ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerini ilçenin her noktasına ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
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