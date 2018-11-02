Başkan Tuna'dan şehircilik dersi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) düzenlediği “Dünya Şehircilik Günü ve Başkent’in Geleceği” temalı konferansa katıldı. Tuna, 70’li yıllardan itibaren hızlanarak süregelen göç olgusunun ortaya çıkardığı gecekondulaşma ve çarpık yapılaşmaya dikkati çekerek, bu sürecin rant odaklı şehirleşmeye kadar vardığının altını çizdi. İmar planları konusunda ilçe belediyelerinin sadece görüş ve teklif verme imkanı olduğunu belirten Tuna, “Göreve geldikten sonra rant esaslı emsal artışları ölmüştür. İzin vermeyeceğiz. Şunu söylemek istiyorum; öyle sıkıntılı yerler var ki, dubleks konutların olduğu alanlarda, bazı parsellerde 20-30 katlı binalar çıkmış. Vatandaş şehrin merkezinden uzak, sakin, bahçeli bir evim olsun istemiş ancak hemen yanında devasa bloklar. Bu hak mı, adalet mi?” ifadelerini kullandı.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

İnsan odaklı şehirleşmenin önemine vurgu yapan Başkan Tuna, mahalle kültürünün önemini şu sözlerle anlattı: “Mahalle kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mahallelerimizde kimse kimseyi tanımıyor. Mahalle kültürü olacak ki insanlar birbirleriyle sosyal iletişim kursun. Bu yok olunca gençlerdeki internet bağımlılığı gibi muhtelif sıkıntılar bundan kaynaklanıyor.”

ÇAYLAR ISLAH EDİLECEK

Başkent’te son dönemde yapılan önemli projeler hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Tuna, Dikmen Kepekli, Akköprü ve Samsun Yolu Türk Telekom U dönüşü kavşaklarının tamamlanmasının ardından Ankara trafiğinin rahatladığını söyledi. Su taşkınlarının önüne geçecek alt yapı projelerini hızlandırdıklarını ve birçoğunun yapıldığını belirten Tuna, Ankara’daki çayların ıslah edileceğini açıkladı. Tuna, “40-50 sene önce yapılmış içme suyu hatlarında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunların tamiratı da mümkün olmuyor. Yenilenmeleri gerekiyor. Bu yıl içerisinde belki de ASKİ’nin tarihindeki en büyük ihaleleri yaptık. Bunların tutarı yaklaşık bir buçuk milyar TL ve inşaatlar devam ediyor. Önümüzdeki sene bunlar tamamlanacak. Ankara, Çubuk ve Hatip çaylarına dökülen kanalizasyon atıkları da kolektörlerle toplanıp arıtmaya gönderilecek. Bu çaylara bulaşan atıkların neden olduğu kirlilik ve pis koku önlenmiş olacak” diye konuştu.