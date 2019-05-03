Başkent Ramazan’a hazır
Ankara’da, yarın akşam ilk teravih namazının kılınmasıyla başlayacak olan Ramazan Ayı’nın hazırlıkları tamamlandı. Belediyeler kentin birçok noktasına iftar çadırı kurdu.
Başkent'te on bir ayın sultanı Ramazan heyecanı girerek artıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Ankaralılar’ın Ramazan ayını sorunsuz bir şekilde idrak edebilmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, 9 bölgede iftar çadırı kurdu. İlçe belediyeleri de kendi bölgelerinde kurdukları iftar çadırlarında ilk misafirlerini beklemeye başladı.
GÜNLÜK 12 BİN KİŞİ İFTAR YAPACAK
Büyükşehir Belediyesi, çeşitli nedenlerle oruçlarını evlerinde açamayanlar için EGO Yemekhanesi’nde hazırlanan iftar yemeğini dağıtacak. Başkent’in 9 noktasında hizmet verecek iftar çadırlarında her gün 12 bin kişinin orucunu birlikte açması bekleniyor. İftar çadırları, geçmişte olduğu gibi bu yıl da en çok ihtiyaç duyulan Siteler, Sincan, Yenimahalle, Temelli, Altındağ (2 noktada) ve Mamak’ta (3 noktada) kurulacak.
İFTAR ÇADIRLARININ OLDUĞU İLÇELER
Ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs Pazartesi ile son günü olan 3 Haziran’a kadar iftar çadırlarının kurulacağı alanlar şöyle:
Siteler: Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mahallesi, Selçuk Caddesi, Siteler İtfaiyesi karşısı
Sincan: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi ile Peçenek Caddesinin kesiştiği nokta (Alnıaçıklar Market yanı)
Mamak: Akdere ( Şehit Ayhan Babadağ Caddesi, Oğuzkaan İlköğretim Okulu önü)
Mamak: Kusunlar TOKİ Konutları - Zirvekent
Mamak: Hüseyingazi Ekin Mahallesi, Bostancık Caddesi, Rauf Denktaş Parkı içi
Altındağ: Karacaören TOKİ (Karacaören TOKİ Blokları-AVM Parkı)
Altındağ: Hasköy (Solfasol Hacıbayram Veli Caddesi)
Temelli: Hürriyet Mahallesi, Kardelen Sokak (Muhtarlık yanı)
Yenimahalle: Demetevler Pazar Yeri, Demetevler 360 Cadde (Pazar yeri yanı)
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