Başkent güvenli şehir

Kent genelinde özellikle mala ve cana karşı işlenen suçların azaldığını belirten Yılmaz, cinayet, gasp, kapkaç, hırsızlık ve fuhuş gibi suçların da önceki yıllara oranla azaldığını söyledi. Yaklaşık 1 milyon 470 bin hanenin bulunduğu şehirde evden hırsızlık oranlarının günde 40-50’lerden 10’a kadar düştüğünü belirten Yılmaz, hedeflerinin bu rakamı sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Özellikle bekçilerin sokaklardaki varlığının suçla mücadelede önemli katkı sağladığına dikkati çeken Yılmaz, halkın güvenlik güçlerini sokaklarda aktif şekilde görmekten mutluluk duyduğunu, kendilerine bu şekilde geri dönüşler olduğunu dile getirdi.

UYUŞTURUCUYA DARBE

Başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere birçok konudaki çalışmalarının sürdüğüne değinen Servet Yılmaz, Uyuşturucu satıcılarına çok önemli darbeler indirdiklerini ve operasyonlarda ele geçirilen miktarların çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, sadece satıcılara değil, kullanıcılara yönelik de caydırıcı politikalar geliştirdiklerini, bu konuda ailelere, halka ve medya kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Yılmaz, kentte FETÖ ile mücadelenin de tüm hızıyla sürdüğü bilgisini verdi.