10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4835
  • 6,289
  • 227.325
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Başkent güvenli şehir

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara’nın 2018 yılında da ‘Güvenli Şehir’ imajını koruduğunu belirterek, “Vatandaşımızla el ele verip çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kent genelinde özellikle mala ve cana karşı işlenen suçların azaldığını belirten Yılmaz, cinayet, gasp, kapkaç, hırsızlık ve fuhuş gibi suçların da önceki yıllara oranla azaldığını söyledi. Yaklaşık 1 milyon 470 bin hanenin bulunduğu şehirde evden hırsızlık oranlarının günde 40-50’lerden 10’a kadar düştüğünü belirten Yılmaz, hedeflerinin bu rakamı sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Özellikle bekçilerin sokaklardaki varlığının suçla mücadelede önemli katkı sağladığına dikkati çeken Yılmaz, halkın güvenlik güçlerini sokaklarda aktif şekilde görmekten mutluluk duyduğunu, kendilerine bu şekilde geri dönüşler olduğunu dile getirdi. 

UYUŞTURUCUYA DARBE 

Başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere birçok konudaki çalışmalarının sürdüğüne değinen Servet Yılmaz,  Uyuşturucu satıcılarına çok önemli darbeler indirdiklerini ve operasyonlarda ele geçirilen miktarların çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, sadece satıcılara değil, kullanıcılara yönelik de caydırıcı politikalar geliştirdiklerini, bu konuda ailelere, halka ve medya kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Yılmaz, kentte FETÖ ile mücadelenin de tüm hızıyla sürdüğü bilgisini verdi.  

Cami görmüş CHP zihniyeti: ´Haydi Çocuklar Camiye´ etkinliği çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Trabzon AK Parti adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan Trabzon AK Parti adaylarını açıkladı

Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Okyanusların bu özelliği olmasaydı, dünya kavrulurdu

Okyanusların bu özelliği olmasaydı, dünya kavrulurdu

Fransa uyardı: Hemen durdurun

Fransa uyardı: Hemen durdurun

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

'Gelecek hafta devam edecek'

'Gelecek hafta devam edecek'

Pakistan, LY-80 hava savunma sistemini ateşledi

Pakistan, LY-80 hava savunma sistemini ateşledi

CHP'nin cami alerjisi depreşti

CHP'nin cami alerjisi depreşti
 

POPÜLER HABERLER

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA