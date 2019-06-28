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Başkent hızlı tren ile dünyaya bağlanacak 

Yüksek Hızlı Tren, Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir projeleri bir yandan iller arasındaki ulaşım mesafesini önemli ölçüde kısaltacak, diğer yandan da Başkent’i Avrupa’ya kapı komşusu yapacak. 

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Türkiye'nin önemli ulaşım projesi olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate, Ankara-İzmir arası ise 14 saatten 3 buçuk saate düşecek.  

Bu yılın sonlarında test sürüşlerine başlanması planlanan Ankara-Sivas YHT Projesi’ndeki çalışmalar günde 3 vardiya ile 7 gün 24 saat aralıksız sürdürülüyor. Yaklaşık 10 milyar TL’ye mal olacak proje, bu iki şehir arasındaki seyahat süresini 2 saate indirecek olmasının yanı sıra, Avrupa’yı Uzak Doğu’ya bağlayan Demir İpek Yolu’nun orta koridorunda yer alması ile de dikkati çekiyor. 

Ankara-Sivas YHT Projesi’nin hattı, Edirne’den Kars’a kadar uzanan ulaşım koridorunun en önemli kesimlerinden birini oluşturuyor. Ankara-Sivas YHT Projesi, Başkent’in doğusundaki illere ulaşım konforu da getirecek. Kayseri’ye bağlanacak Yüksek Hızlı Tren hattı, Konya üzerinden Mersin’e, Gaziantep’e, Diyarbakır’a kadar uzanacak. Derince üzerinden de Samsun’a ulaşacak olan YTH hattı, insanların hayatına önemli kolaylıklar getirecek ve az gelişmiş bölgelerin hızla kalkınmasını sağlayacak. Proje, başta Ankara ve Sivas olmak üzere geçtiği güzergahtaki illerin turizmine de önemli katkılarda bulunacak.  

İZMİR’E KOMŞU OLACAK

Ankara İzmir YHT hattında da yapım çalışmaları devam ediyor. 2021’de hizmete girmesi planlanan projede ilk etapta Ankara-Afyonkarahisar-Uşak arasında ray serimine başlanacak. Proje, turistik açıdan büyük öneme sahip İzmir’i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar’ı Ankara’ya kapı komşusu yapacak. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki 824 kilometre mesafe 624 kilometreye, seyahat süresi 14 saatten 3 buçuk saate düşecek.

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