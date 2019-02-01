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Başkent'e ücretsiz internet noktaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi ailelerden ve gençlerden gelen yoğun talep üzerine park ve meydanlara güvenlik kamerası kurulması ve ücretsiz internet hizmetinin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarını hızlandırdı.

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İlk etapta belirlenen 18 noktadaki park ve sosyal alanlarda ücretsiz internet ve kamera sisteminin yapılması için teknik çalışmalar yapıldı. Rekreasyon alanlarından 8’inde ücretsiz internet ve kamera sistemi hazır hale getirildi. 10’unda ise altyapı çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, Mart ayı sonunda çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “18 noktanın dışında 20 parkta daha aynı sistemin kurulması için ihale çalışmalarımız devam ediyor” dedi. 

Demetevler Parkı, Demetevler Cemre Parkı, Ali Dinçer Parkı, Gökçek Parkı, Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, Esertepe Rekreasyon Alanı, Kuzey Yıldızı Parkı, Çankaya Seğmenler Parkı, Botanik Parkı, 50. Yıl Parkı, Öveçler Rekreasyon Alanları, Göksu Parkı, Gençlik Parkı, Altınpark, Mogan Gölü, Wi-Fi ve kamera sisteminin hizmete gireceği noktalar arasında yer alıyor. 

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

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