Başkent’in renkleri Londra’da

Ankara ve Anadolu’ya gelen Avrupalı turist sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirten ATİD Başkanı Birol Akman, fuarın başarılı geçtiğini söyledi. 180 ülkeden 5 bin katılımcının yer aldığı Londra Turizm Fuarı’nda Ankara standı büyük ilgi gördü. Fuara güçlü bir ekiple katılan ATİD, Avrupalılar’a Ankara ile Anadolu’nun tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıttı. Çeşitli ülkelerin tur operatörleri ve acenteleriyle de görüşmeler yapan ATİD üyeleri, katılımcılara birebir Ankara’yı anlatarak, hazırladıkları broşürleri dağıttı. Hedeflerinin Avrupa’dan Anadolu ve Ankara’ya gelen turist sayısını artırmak olduğunu belirten ATİD Başkanı Akman, fuarda, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle Başkent’i en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getirdi. Dünyanın önemli tur operatörleri ve acenteleriyle görüşmeler yaptı. Akman, “Ankara’nın dünya turizminde bilinirliğinin artmasına ve iç turizm canlanmasına katkı sağlamak en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda hiç durmadan çalışacağız. Bu konuda Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Kamil Özer’in her zaman yanımızda olarak destek vermesi de bize güç veriyor” diye konuştu.