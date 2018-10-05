Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Başkent’in ulaşımı şimdiden planlanmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Nüfus giderek artıyor. Ulaşımın şimdiden planlanması ve yeni yollar, raylı sistemlerin yaygınlaştırılması lazım’’ dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’nın trafiğinin rahatlatılması için şimdiden planlamaların yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile birlikte iki Metro ve iki Ankaray projesi olduğunu hatırlatan Tuna, “Etlik Hastanesi’nden Forum Ankara’ya, Siteler üzerinden de Havaalanı Metrosu’na bağlantı yapılacak iki yeni Ankaray ile AŞTİ’den ODTÜ’ye; Dikimevi’nden de NATO Yolu’na kadar iki yeni Metro’nun inşa edilmesinde herhangi bir aksama görünmüyor. Nüfus giderek artıyor ve ulaşımın şimdiden planlanması, yeni yollar ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması lazım” dedi. 

METROLARA OTOPARK 

Başkent sokaklarına bırakılan araçların şehir trafiğini olumsuz etkilediğine de dikkati çeken Başkan Tuna, “Bu bir kültür meselesi. Aslında şartların getirdiği bir sıkıntı. İmar planlarındaki değişikliklerden otopark ihtiyacının karşılanmamasından doğan bir problem. Maalesef bazı yollar bu trafiği ve araçları kaldıracak durumda olmuyor yüksek binalar yüzünden. Yeni otoparkların yapılması gerekiyor. Biz Metro girişlerine yakın bölgelerde otoparklar yaparak, raylı sistemlerin kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var” diye konuştu. Köy yollarını da yaptıklarını ifade eden Tuna, “Bütün köylerimizin yollarını yapıyoruz. Bu yıl içinde 3 bin 218 kilometre yol inşaatını devam ettiriyoruz. Sezon sonunda çamura ve çukura batmadan köylere ulaşımı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA