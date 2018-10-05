Başkent’in ulaşımı şimdiden planlanmalı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’nın trafiğinin rahatlatılması için şimdiden planlamaların yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile birlikte iki Metro ve iki Ankaray projesi olduğunu hatırlatan Tuna, “Etlik Hastanesi’nden Forum Ankara’ya, Siteler üzerinden de Havaalanı Metrosu’na bağlantı yapılacak iki yeni Ankaray ile AŞTİ’den ODTÜ’ye; Dikimevi’nden de NATO Yolu’na kadar iki yeni Metro’nun inşa edilmesinde herhangi bir aksama görünmüyor. Nüfus giderek artıyor ve ulaşımın şimdiden planlanması, yeni yollar ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması lazım” dedi.

METROLARA OTOPARK

Başkent sokaklarına bırakılan araçların şehir trafiğini olumsuz etkilediğine de dikkati çeken Başkan Tuna, “Bu bir kültür meselesi. Aslında şartların getirdiği bir sıkıntı. İmar planlarındaki değişikliklerden otopark ihtiyacının karşılanmamasından doğan bir problem. Maalesef bazı yollar bu trafiği ve araçları kaldıracak durumda olmuyor yüksek binalar yüzünden. Yeni otoparkların yapılması gerekiyor. Biz Metro girişlerine yakın bölgelerde otoparklar yaparak, raylı sistemlerin kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var” diye konuştu. Köy yollarını da yaptıklarını ifade eden Tuna, “Bütün köylerimizin yollarını yapıyoruz. Bu yıl içinde 3 bin 218 kilometre yol inşaatını devam ettiriyoruz. Sezon sonunda çamura ve çukura batmadan köylere ulaşımı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.