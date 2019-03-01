Başkent’te Candan gece

Sahneye siyah uzun bir elbiseyle çıkan Candan Erçetin, konserine ‘Merhaba’ şarkısı ile başladı. Sesiyle olduğu kadar sahne enerjisi ile de izleyenleri mest eden Erçetin’i dinlemeye gelenler hareketli şarkılara ayakta eşlik ederek oldukça eğlendi. Dillerden düşmeyen şarkılarından oluşturduğu repertuarı ile muhteşem bir konsere imza atan Candan Erçetin, çıplak ayaklarıyla çıktığı konserin ikinci yarısında kırmızı renkli ve püsküllü elbisesiyle de göz doldurdu. Salonu hınca hınç dolduran dinleyicilerinin hemen her şarkısına eşlik etmesi üzerine Candan Erçetin; “Karşımda muhteşem bir koro var. Şarkıları resmen siz söylüyorsunuz. Asıl alkışlanması gereken sizsiniz” diyerek seyircisini alkışladı. Konser sonunda seyircilerin alkışlarının dinmemesi üzerine sahneye yeniden çıkıp ‘Aldırma Gönül ve ‘Annem’ şarkılarını seslendiren Erçetin, Başkentliler’e yine unutulmaz bir gece yaşattı.