Başkent’te doğa uyandı

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki bölge, eşsiz manzarası ve serin havasıyla özellikle hafta sonları doğaseverlerin ve şehrin gürültüsünden bunalanların uğrak yeri oluyor. Piknik yaparak haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atmaya çalışan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı ve video çekerek sosyal medyada da paylaşıyor.