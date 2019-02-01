Başkent'te Osmanlı rüzgarı...

Osmanlı Devleti’nin 720. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Çocuk Kulübü üyelerinin ‘Osmanlı Devletinin Vücut Bulmuş Hali’ konulu oyunu büyük alkış aldı. Geleneksel Tarihi kıyafetleri ile sahne alan çocuklar, ‘Üsküdar’a giderken aldı da bir yağmur’ adlı şarkı eşliğinde adeta Osmanlı rüzgarı estirdi. Etkinliğe katılan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan engelli üyelerle ve çocuklarla yakından ilgilendi. Etkinlikler kapsamında çocuklar ayrıca eğitmenler eşliğinde Ebru sanatını yakından tanıma fırsatı buldu. Osmanlı Çadırı önünde konuklara Osmanlı Şerbeti, lokum ve macun da ikram edildi.