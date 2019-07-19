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‘Benim Altındağım’a başvuru tarihi uzatıldı

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Benim Altındağım’ Fotoğraf Yarışması, yoğun ilgi gördü.

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Daha önce 18 Temmuz olarak açıklanan son başvuru tarihi yoğun talep üzerine 25 Temmuz’a kadar uzatıldı. Yine daha önce sadece öğrencilerin başvurabileceği duyurulan yarışmanın katılım şartları da değiştirildi. Yarışmaya fotoğraf meraklısı herkes katılabilecek. Fotoğraf yarışmasının içeriği ise Altındağ’ın tarihi ve doğal güzellikleri, ilçede bulunan Cumhuriyet eserleri ve insan portreleri olacak. 

Bir kişi yarışmaya, en fazla 10 fotoğrafla katılabilecek. Fotoğraflar yarisma@altindag.bel.tr adresine gönderilecek. Yarışmacıların fotoğraflarıyla birlikte, ad, soyad ve telefon numarası bilgisi paylaşması gerekiyor. Jüri tarafından değerlendirmeye alınacak fotoğraflar arasından ilk üçe giren eserlere ödül verilecek. Yarışma sonunda, birinci olan fotoğrafın sahibi 5 bin TL, ikinci 4 bin TL, üçüncü ise 3 bin TL kazanacak. Ayrıca 5 fotoğrafa her kare için 500 TL mansiyon ödülü verilecek. Fotoğraf yarışmasına katılan yarışmacılara ait eserler Altındağ Belediyesi tarafından çeşitli yayınlarda, tanıtımlarda ve sergilerde kullanılacak. Ayrıca herhangi bir manipülenin yer aldığı fotoğraf değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya katılan fotoğraf sanatçıları bu şartları kabul etmiş sayılacak. 

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