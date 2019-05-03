21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9716
  • 6,6838
  • 245.735
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Beştepe Millet Camii’nde enderun usulü teravih

Ankara'daki 3 bin 118 cami ve bin 364 Kur’an kursu, ramazanda ifa edilecek mukabele, teravih ve itikaf için hazır hale getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Müftülüğü tarafından Beştepe Millet, Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun başta olmak üzere kentteki cami ve Kur’an kurslarında, Ramazan boyunca çeşitli programlar düzenlenecek. Kent genelindeki 3 bin 118 caminin 2 bin 655’inde ve bin 364 Kur’an kursunda mukabele programları yapılacak. 42 camide hatimli teravih namazı kılınacak. Ayrıca 343 camide itikafa girilebilecek ve 32 caminin müştemilatında bir ay boyunca iftar verilecek. Ramazan Bayramı’nın habercisi Kadir Gecesi’nde ise sabaha kadar açık kalacak bin 220 camide vatandaşlar ibadet edebilecek.      

OSMANLI GELENEĞİ SÜRÜYOR 

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Beştepe Millet Camii’nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan’da da ‘enderun usulü’ teravih namazı kılınacağını söyledi. Sönmezoğlu, geçen yıl ilk kez kıldırılan ‘enderun usulü’ teravih namazının Ramazan’a ayrı güzellik kattığını belirterek, “Bu usül, hocalarımızın güzel sesleriyle ve değişik makamlarla hem müezzinlik yaptığı, hem cemaatle ilahiler söylediği, hem de teravih namazını aynı makamda kıldırdığı özel bir mirastır. Halkımız çok seviniyor ve ilgiyle karşılıyor. Burada görev alan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.      

Yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ayvalık'ta facia: 9 ölü

Ayvalık'ta facia: 9 ölü

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Yürek dayanmaz... En acı veda

Yürek dayanmaz... En acı veda

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

O ilimizde böcek istilası! Vatandaşlar panik içinde

O ilimizde böcek istilası! Vatandaşlar panik içinde

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş
 

POPÜLER HABERLER

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

Bu görüntü Türkiye'den

Bu görüntü Türkiye'den

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA