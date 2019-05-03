Beştepe Millet Camii’nde enderun usulü teravih

Ankara Müftülüğü tarafından Beştepe Millet, Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun başta olmak üzere kentteki cami ve Kur’an kurslarında, Ramazan boyunca çeşitli programlar düzenlenecek. Kent genelindeki 3 bin 118 caminin 2 bin 655’inde ve bin 364 Kur’an kursunda mukabele programları yapılacak. 42 camide hatimli teravih namazı kılınacak. Ayrıca 343 camide itikafa girilebilecek ve 32 caminin müştemilatında bir ay boyunca iftar verilecek. Ramazan Bayramı’nın habercisi Kadir Gecesi’nde ise sabaha kadar açık kalacak bin 220 camide vatandaşlar ibadet edebilecek.

OSMANLI GELENEĞİ SÜRÜYOR

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Beştepe Millet Camii’nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan’da da ‘enderun usulü’ teravih namazı kılınacağını söyledi. Sönmezoğlu, geçen yıl ilk kez kıldırılan ‘enderun usulü’ teravih namazının Ramazan’a ayrı güzellik kattığını belirterek, “Bu usül, hocalarımızın güzel sesleriyle ve değişik makamlarla hem müezzinlik yaptığı, hem cemaatle ilahiler söylediği, hem de teravih namazını aynı makamda kıldırdığı özel bir mirastır. Halkımız çok seviniyor ve ilgiyle karşılıyor. Burada görev alan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.