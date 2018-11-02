Beypazarı Aşevi hızla yükseliyor
Beypazarı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ve yaşlılara hizmet vermek için kurulan Aşevi ve Sevgi Evi’nin inşaatında çalışmalar devam ediyor.
Bin 557 metrekarelik alanda inşası süren Aşevi ve Sevgi Evi 3 kattan oluşacak. İçerisinde yemekhane, yardım merkezi, sağlık merkezi, berber gibi tüm halkın ihtiyaç duyacağı birimler bulunacak. Binada ayrıca Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü de hizmet verecek. İnşaat çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Aşevinde her gün 500 kişiye yemek verilmesi planlanıyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ayrıca ihtiyaç sahiplerinin giysi, eşya yardımı ve temel ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilecekleri önemli bir sosyal merkez oluşturacaklarını söyledi.
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