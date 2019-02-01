Beypazarı’nda kızak şenliği

Beypazarı'na bağlı Karaşar Mahallesi’ndeki bin 650 rakımlı Kirazyanı Yaylası, kızak yapmak isteyenlerin buluşma noktası oldu. Karlı arazide gönüllerince eğlenen halka Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kamil Özer de eşlik etti. Şenlikte çeşitli animasyon gösterileri yapıldı, atlarla kızaklar çekildi. Şişme botlarıyla tepeye tırmananlar, çocuklarıyla karda kayarak doyasıya eğlendi. Şişme bot ve kızak dışında farklı yöntemler deneyenler ise naylon leğenlerle kayarak şenliğe renk kattı.

ŞEHRİN STERSİNDEN UZAKLAŞTILAR

Şenliğe katılan misafirlere Beypazarı Belediyesi tarafından döner ekmek ve çay ikramı yapıldı. Yöre halkının dışında çevre il ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu şenlikte zaman zaman araç trafiği nedeniyle yollar geçici süreyle kilitlendi. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Beypazarı’nın çeşitli güzelliklerinden birinin de Kirazyanı Yaylası olduğunu belirten Kaplan, “Buraya gelenler, şehir merkezinde göremeyeceği kadar kar görür. Bugün de doğanın bize verdiği muhteşem güzellikleri hep beraber burada yaşıyoruz” dedi.