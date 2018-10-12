Bilim Şenliği’nde dünyayı keşfettiler 

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bilim Şenliği iş birliğinden oldukça memnun ve mutlu olduğunu belirterek, “Bilimsel düşünce ve araştırma yöntemlerinin uygulanması toplumu geliştirir, ilerlemeyi sağlar. Çocuklarla bilimi buluşturduğumuz ölçüde gelişebiliriz” dedi. Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere destek vermeye gayret ediyoruz. Biz, evlatlarımızı merak edip araştırmaya, okumaya yönlendirmeliyiz. Bilim şenliğinin de gençlerin zihinde yeni ufuklar açtığına inanıyorum. Bundan değerli yatırım yoktur” diye konuştu. Bilim Şenliği’nde çocukların gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra erken yaşta bilim ile tanışma bilim okuryazarlığı, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerileri kazanılması gibi hedefler benimsendi. Çocukların bilim ve sanatın eğlenceli boyutuyla da tanışmaları sağlandı. Şenlikte, çeşitli bilim atölyelerinin yanı sıra, bilimsel film gösterimi, müze ve sergi gezileri, sanat ve spor etkinlikleri de yer aldı.