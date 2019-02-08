Bilinçli tüketimi tuvale dökecekler
Ticaret Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde tüketici hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek için çocuklara yönelik ‘Tüketici ve Tüketim’ konulu resim yarışması düzenliyor.
Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi 15 Şubat 2019. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün ‘http://tuketici.ticaret.gov.tr/’, ‘https://www.facebook.com/etuketici/’ ve ‘https://twitter.com/etuketici’ adresinden de başvuru yapılabilecek. Öğrenim çağındaki çocukların ve gençlerin sanatsal faaliyetlere katılımını da artırmayı amaçlayan yarışmada dereceye giren öğrencilere, akıllı telefondan dizüstü bilgisayara kadar çeşitli ödüller dağıtılacak.
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