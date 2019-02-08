Bilinçli tüketimi tuvale dökecekler   

Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi 15 Şubat 2019. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün ‘http://tuketici.ticaret.gov.tr/’, ‘https://www.facebook.com/etuketici/’ ve ‘https://twitter.com/etuketici’ adresinden de başvuru yapılabilecek. Öğrenim çağındaki çocukların ve gençlerin sanatsal faaliyetlere katılımını da artırmayı amaçlayan yarışmada dereceye giren öğrencilere, akıllı telefondan dizüstü bilgisayara kadar çeşitli ödüller dağıtılacak.