‘Bir Hayali Var’dı gerçeğe dönüştü

10 yaşındaki Yunus Emre, Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı görmek ve bisiklet hayalini iletmek isteyince, Halkla İlişkiler Müdürlüğü hemen harekete geçti. Yunus Emre, Başkan Ak ile buluşturuldu. Anne ve babasının vefatının ardından kendisini büyüten halası Sitem Erdemir ve eniştesi Cafer Erdemir ile birlikte Başkan Ak’ı ziyarete gelen Yunus Emre, bisiklet sürprizini görünce büyük mutluluk yaşadı. Yunus Emre’yle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Ak., bisikleti dikkatli kullanması konusunda uyarılarda bulundu. Yunus Emre de Ak’a derslerinde başarılı olacağına dair söz verdi. Çocukların bir değer olduğunu belirten Başkan Mustafa Ak, “Onların hayallerine dokunurken aynı zamanda geleceğimize yatırım yaptığımızın farkında olmalıyız” dedi.