Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor  

Türkiye'ye döviz üzerinden yapılan ekonomik saldırıyı fırsata çevirmeye çalışarak sattıkları ürünlerde fahiş fiyat artışı yapanlara karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı denetimler sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın stokçulara ve haksız kazanç elde etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söylemesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ürünlerin etiket fiyatı ile yazar kasa fiyatını tek tek karşılaştırarak, halka bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kuru gıda, kasap, manav, , fırın ve içecek reyonlarında kapsamlı incelemede bulunan ekipler, gramaj farklılıklarını da tek tek kontrol ediyor. Gramaj eksikliklerinin tespiti halinde ise işletmeye idari para cezası uygulanıyor.

KANUN TÜKETİCİNİN YANINDA

Vatandaş, ürün fiyatlarında zafiyet yaşadığı durumlarda Kaymakamlık Tüketici Heyeti ve mahkemeye başvuru yapma hakkına sahip. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, halkın tüketici hakları konusunda daha duyarlı olmaya başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, “Son aylarda yapılan denetimlerde özellikle haksız fiyat artışlarına karşı ekiplerimiz her bir ürünü tek tek inceleyerek denetimlerde bulunuyor. Koşullara uyan işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz ama sağlık ve güven şartlarına uymayan iş yerlerine gerekli ihtar ve cezai işlemleri uygulamaktan çekinmiyoruz. Fiyat farklılıkları ve sağlık koşullarını tehdit eden unsurlarla karşılaşıldığı durumlarda vatandaşlarımızı ‘ALO 153 Mavi Masa Çağrı Merkezine’ bildirmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan pazara indi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, fahiş fiyat artışının önüne geçmek için semt pazarlarında denetimlerde bulundu. Ak, ürünlerin kaç liradan alındığını ve yüzde kaç karla satıldığını tespit etmek için yürüttüğü denetimler sırasında kimi pazarcı esnafını pahalı satış yapmaması için uyardı. Ürünleri fahiş karla satan pazarcılara cezai işlem uygulandı. Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların üstesinden gelmek için üreticilerin de tüketicilerin de el ele vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Ak, “Birçok sektörde dolar arttı bahanesiyle zam yapan ve vatandaşı mağdur eden fırsatçılar var. Ticaret ahlakına uymayan, haksız zamlarla devletimizi ve milletimizi zor duruma sokan her türlü faaliyetin karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyorum” diye konuştu.