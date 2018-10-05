Büyükşehir’den büyük destek

Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim desteği veren Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Okulların açılmasıyla birlikte velilerin yükünü azaltmak amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 ilçede bot, kaban ve kırtasiye dağıtımına başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yapılan eğitim desteği kapsamında, ihtiyacı olan öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından belirleniyor. Oluşturulan listeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne buradan da Büyükşehir Belediyesi’ne iletiliyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bedenlerine göre giysi (mont-kaban) ve ayakkabı ölçüleri alınarak, eğitim yardımı koliler halinde okullara götürülüyor. Bot, kaban ile içinde 5 defter, suluk, cetvel seti, kalemtıraş ve silgi ile 2 düzine kalemin yer aldığı çantalar, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve okul yöneticilerinin yanında öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre titizlikle dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime verdiği önemin bir göstergesi olan eğitim yardımları, engelli rehabilitasyon okulları başta olmak üzere tüm ilçelerdeki kamuya ait okullarda yapılıyor.

HEDEF 60 BİN ÖĞRENCİ

Bu yıl 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, “Bugüne kadar 1 milyon öğrenciye yardımlarımızı ulaştırdık. Bu rakama bu yıl 60 bin öğrenci daha ekleyeceğiz. Hepsine 60 bin bot, 60 bin kaban ve 60 bin de kırtasiye malzemesiyle dolu çantaları hediye ediyoruz” ifadesini kullandı. Yardımların yıl boyu süreceğini vurgulayan yetkililer, “Büyükşehir Belediyesi olarak sadece eğitim-öğretimin başladığı zaman değil yıl boyu sürdürdüğümüz çalışmalarla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.